Mentre Ademola Lookman si è allenato in solitaria a Zingonia, centro sportivo dell'Atalanta totalmente a sua disposizione vista la partenza per la Germania del resto della squadra per l'amichevole col Lipsia, l'Inter prende tempo per capire come muoversi nei prossimi giorni nella trattativa con la Dea per il nigeriano. La dirigenza del club bergamasco, che ha rifiutato l'offerta di Marotta, non ha stabilito un prezzo specifico per l'attaccante classe '97, e dalle parti di Viale della Liberazione si sta riflettendo su cosa fare: rilanciare l'offerta da avanzare alla Dea o virare direttamente su altri profili, specifica Fabrizio Romano che parla di Christopher Nkunku come prima eventuale alternativa a Lookman.

L'attaccante del Chelsea è sulla lista di Ausilio e compagnia che hanno già più volte parlato con gli agenti. Il francese ventisettenne non è l'unico profilo valutato dai meneghini, momentaneamente impegnati a fare considerazioni interne in attesa di qualche passo in avanti verso Milano da parte di Ademola, che finora ha mandato ai Percassi un inequivocabile messaggio social rimuovendo da Instagram tutte le foto che lo ritraggono con la maglia orobica.