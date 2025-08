Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, intercettato da Sky Sport, si è soffermato sulla tematica degli stadi, particolarmente attenzionata in questa fase: "Abbiamo bisogno di impianti indipendentemente dagli eventi, i Paesi che si sviluppano passano attraverso il miglioramento delle infrastrutture. Noi siamo prigionieri di stadi dell’altro secolo. Il Decreto Sport? Va in Senato lunedì, credo che in 48 ore uscirà il provvedimento e poi penseremo all’attuazione. E' arrivato il tempo dei fatti”.