Il centrocampista Luca Fiordilino ha ottenuto la rescissione del contratto con la Triestina e ha voluto ringraziare l'alabarda per l'esperienza che l'ha caratterizzato: "Anche se per poco tempo ho avuto la possibilità di vivere a pieno emozioni intense e forti. Sono stato in una città bellissima e piena di affetto dai tifosi. Assieme ai miei compagni abbiamo fatto di tutto per portare a termine il nostro obbiettivo ma purtroppo le nostre strade si dividono. Ringrazio i tifosi, i miei compagni di squadra, magazzinieri e persone che lavorano dietro le quinte che non hanno mai mollato anche nei momenti di difficoltà, auguro loro il meglio e soprattutto auguro alla Triestina che possa ritornare dove merita . Grazie di tutto”. Il suo futuro potrebbe essere nell'U-23 nerazzurra, ma non sarà facile perché la concorrenza è alta.