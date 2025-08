Non solo Lookman. Spazio anche a Giovanni Leoni nel punto della situazione di mercato di Fabrizio Romano sull'Inter. L'esperto di calciomercato ha parlato anche del difensore del Parma tanto apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione e di Appiano Gentile, ma non solo. Sul classe 2006 non c'è soltanto l'interesse dei nerazzurri ma, come ben noto, piace molto anche a Milan, Juventus e a diversi club esteri anche di Premier League.

Sul 18enne c'è parecchia attenzione, ma attualmente non è partita nessuna trattativa tra il Parma e nessun club, Inter compreso. Emblematiche in tal senso le parole di Marotta di qualche giorno fa che ha escluso ogni tipo di trattativa del momento col club crociato. Nessun bluff da parte del numero uno della Beneamata dunque che sì, ha cerchiato in rosso il nome dell'ex Samp sulla lista dei desideri, ma non ha ancora mosso alcun passo nei suoi confronti fino a questo momento. Il Parma, dal canto suo, lo terrebbe ancora un anno per poi rivenderlo a fine stagione prossima. Leoni non è l'unico giocatore apprezzato per quel ruolo e sul taccuino dei profili interessanti continua ad esserci il nome di De Winter, giocatore del Genoa sul quale ha messo gli occhi anche il Bournemouth.