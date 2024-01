È Gianluca Aureliano l'arbitro designato per dirigere Fiorentina-Inter, match valido per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Bologna ha come assistenti Imperiale e Vecchi, Giua nelle vesti da IV uomo. VAR affidato a Marini, coadiuvato da Doveri all'AVAR. Nel complesso sufficiente la direzione di gara di Aureliano che mostra però troppa poca personalità sui momenti topici della gara, con Marini che lo aiuta in una circostanza ma mal lo consiglia in un'altra.

1' - Errore clamoroso di Sommer che regala la prima ghiottissima occasione alla Fiorentina che Nzola spreca, ma sulla sponda di Bonaventura, il 18 di Italiano scatta in posizione di offside. Giusta la lettura di Aureliano e dell’assistente Imperiale.

11' - Nzola ruba il tempo a De Vrij approfittando di una nuova leggerezza difensiva dell’Inter e infilza per la seconda volta Sommer. Si alza però di nuovo la bandierina, di nuovo correttamente.

14' - Lautaro si svincola dalla marcatura di Parisi di fisico e di testa infila alle spalle di Terracciano sul tiro dalla bandierina di Asllani. Gol passato a setaccio al VAR per possibile fallo in attacco del Toro sul difensore viola, ma Aureliano aveva visto bene in diretta: tutto regolare, 1-0 Inter.

32' - Occasione per l’Inter che Thuram spreca dopo un lancio perfetto di Lautaro. Il francese riesce a seminare tre difensori viola ma sul più bello incespica su se stesso e cade in area di rigore. Altro episodio letto bene da Aureliano.

35' - Grandi proteste di Ranieri che invoca un rigore per una trattenuta di Bastoni in area. Aureliano lascia correre, poi il VAR conferma la sua decisione. La non sanzione dell'arbitro bolognese appare legittima perché i due giocatori si trattengono reciprocamente, con Ranieri che accentua la caduta.

41' - Tocco di mano di Alessandro Bastoni in slancio nel tentativo di murare un pallone indirizzato verso l’area di rigore che il direttore di gara punisce giustamente con il cartellino giallo.

46 pt' - Nzola ancora pericolosissimo su un ottimo assist di Faraoni, Alessandro Bastoni in scivolata spedisce in corner e salva Sommer, già battuto. Il 95 dei nerazzurri chiedeva un fuorigioco che la terna arbitrale non coglie. Posizione dell’ex Spezia effettivamente al limite, comprensibile la richiesta del difensore di Inzaghi.

47' - Secondo giallo della partita: ammonito Ikone per trattenuta su Carlos Augusto in galoppata libera verso le zone di Terracciano.

64' - Gran bella azione della squadra ospite che si conclude con Arnautovic che mette il pallone in rete alle spalle di Terracciano, ma Imperiale alza la bandierina: Mkhitaryan era davanti alla linea di difesa al momento del lancio che ha propiziato l’azione. Ancora bene Imperiale.

72' - Sommer in uscita coi pugni colpisce anche Nzola, la Fiorentina reclama un calcio di rigore: inizialmente Aureliano lascia correre prima di essere chiamato al monitor, il check-lampo fa cambiare la decisione presa in campo e fa fruttare calcio di rigore per i viola con un giallo all’estremo difensore. Il portiere dell'Inter, in uscita alta, va però ad impattare la faccia dell’attaccante della Fiorentina solo dopo aver colpito il pallone: restano molti dubbi.

82' - Giallo per Pavard per fallo tattico. Trattenuta su Bonaventura che gli costa il quarto cartellino della partita.

90' - Altra ammonizione per Mandragora: giusta la sanzione, netto il fallo su Arnautovic.

