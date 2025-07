L'ex giocatore di Roma e Inter Amantino Mancini ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica romana Centro Suono Sport consigliando alla Roma l'acquisto del centrocampista Richard Rios, ambito anche dai nerazzurri: "Lui fa bene il centrale di centrocampo e l'esterno. Ha forza fisica, sta facendo molto bene al Palmeiras. È giovane, può fare molto bene. A Gian Piero Gasperini piacciono i giocatori con sostanza e fisicità e lui è un giocatore con questo profilo”.

Da sirettore sportivo, perché oggi è così difficile portare in Italia i giocatori brasiliani?

“La difficoltà è che chiedono troppi soldi. Vedono che c’è una squadra europea che segue un loro giocatore e chiedono tanti soldi. A volte c’è questa difficoltà di chiudere un’operazione ed è normale perché la squadra più chiede meglio è. Però penso che così la strategia non sia giusta perché se hai un gioiello che può andare in Italia, se lo dai a una società come la Roma, tenendoti un tot di percentuale, magari hai più possibilità di fare soldi visto che giocando in un campionato importante come quello italiano poi il giocatore ha la possibilità di andare in Premier League e nel mondo arabo. Quando giocavo io tutti volevano giocare nel calcio italiano".