"Tra Lukaku e l’Inter adesso è rottura totale, le strade si divideranno". Lo assicura anche Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, analizzando gli sviluppi della questione Big Rom: "Dopo aver raggiunto l’accordo con il Chelsea per 35 milioni di euro, il club nerazzurro ha cercato di chiudere la partita anche con il giocatore, che però nelle ultime ore ha preso tempo - scrive nel suo editoriale per TMW -. Con molta amarezza da parte dell’Inter, che già non aveva gradito i contatti del suo agente prima con il Milan e poi in maniera indiretta con la Juventus. Resta da capire quale sarà la destinazione finale di Lukaku. Il discorso con i bianconeri casomai è legato alla cessione di Vlahovic. Resta ancora praticabile la pista araba, anche se Lukaku non sembra per il momento interessato a prendere in considerazione un’ipotesi del genere. L’unica certezza è che per l’Inter l’attaccante belga è un capitolo chiuso. Insomma una pagina che il club nerazzurro ha deciso di chiudere ed ora è pronto ad aprirne un’altra. L’Inter ha iniziato così a valutare altri profili per l’attacco. Ancora è da capire quale potrà essere quello giusto".

"Di sicuro - prosegue Ceccarini - piace molto Balogun, di proprietà dell’Arsenal nell’ultima stagione con la maglia del Reims in Ligue 1. Poi ci sono anche altre soluzioni. Se il club nerazzurro dovesse puntare su un investimento importante due nomi da tenere presenti sono Morata e Taremi, sui quali però sono al lavoro già da tempo Roma e Milan. Nelle prossime ore invece verrà definita la cessione di Onana al Manchester United per 55 milioni di euro. Il club nerazzurro proverà a chiudere subito per Sommer e poi per Trubin".