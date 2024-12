Nell'ultima puntata di Fontana di Trevi, registrata a Milano al Teatro degli Arcimboldi alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, Riccardo Trevisani elogia il lavoro di Inzaghi dal momento del suo arrivo a Milano.

"In questo calcio veloce in cui ogni tre giorni c'è una partita, c'è una squadra che da quattro anni gioca a calcio meglio di tutti, senza grandi alti e bassi, pur buttando uno scudetto tre anni fa, ma fa delle cose che vanno a memoria e ci sembrano normali. Quando fa delle partite buone, ormai diciamo: "Eh, tutto sommato...". Sono cose che non ha sempre fatto nella sua storia. Ci siamo abituati troppo bene, dalla finale di Champions di diciotto mesi fa ha perso 5 partite. La maggior parte delle volte ha giocato, vinto e convinto"

"Può fare meglio? Sì, ma ci sono cose che ti dicono che l'Inter ha una struttura societaria, di allenatore e in campo che poi vedi - prosegue Trevisani - Oggi diciamo che Dimarco è più forte di Theo, ma lo diciamo oggi, non quando non lo volevano all'Inter nemmeno per fare la riserva del titolare. Inzaghi lo porta a quel livello, come Calhanoglu e come Thuram. Una serie di cose nell'Inter ci sembrano normali, tra le quali il fatto che per giocare e vincere bisogna fare bel calcio. L'Inter lo fa da tre anni e mezzo, se il campionato è così equilibrato è anche perché l'Inter e il Napoli due anni fa ci hanno insegnato che giocare bene aiuta il calcio e il nostro campionato. Se l'Inter può vincere la Champions? Sì, poi magari a marzo succede che Thuram si stira... Rifammela a marzo la domanda".

Argomento "caldo" è anche il possibile futuro di Inzaghi, all'Inter o altrove. "Qual è una realtà migliore dell'Inter oggi? Vai al City coi processi e a fare il dopo-Guardiola? Andare in un posto confortevole non è una passeggiata di salute. Il Liverpool ha fatto una 'bussatina', non gli ha offerto più soldi dell'inter. Deve arrivare qualcuno che da 6 lo porta a 10. Io ne vedo solo una dove sarebbe sensato andare, tolta la nazionale che penso tra 5-10 anni farà, ed è il Real Madrid".

