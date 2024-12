Spazio ancora ad analisi e commenti all'indomani della sconfitta rimediata in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Taremi e Frattesi i più discussi, Inzaghi annuncia il forfait di Acerbi anche contro la sua ex Lazio. Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).