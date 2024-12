Prima sconfitta europea per l'Inter di Inzaghi che si piega dinnanzi all'intensità dei padroni di casa e alla sfortuna, uscendo con zero punti dalla BayArena. Ad arrivare in postazione a Sky Sport è, dopo Inzaghi, Bastoni, Sommer e De Vrij, anche Matteo Darmian. Di seguito le parole dell'esterno nerazzurro.

Per guadagnare i quattro punti per la quota sicurezza cosa ci vorrà?

"Ci vorrà la migliore e la solita Inter. Sappiamo che ci sono da fare tante partite però ci prepareremo nel migliore dei modi. Adesso stacchiamo con la Champions perché riprenderà a gennaio e ci focalizzeremo sin da subito sul campionato, perché già lunedì sarà una partita molto importante per noi".

