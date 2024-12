In virtù della vittoria conquistata ieri sul campo del Bayer Levekusen, l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta è diventata la quarta squadra nella storia della Youth League a centrare sei successi in altrettante partite del girone. In passato ci erano già riusciti, con il vecchio format, Chelsea (2013/14), Manchester City (2014/15) e Real Madrid (2014/15).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!