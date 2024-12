Il Mondiale del 2030, che cadrà cent'anni dopo la prima edizione del torneo, sarà ufficialmente ospitato da ben sei Paesi, mentre quello del 2034 sarà disputato in Arabia Saudita Il congresso straordinario odierno della FIFA ha ufficializzato infatti l'assegnazione delle prossime due edizioni della Coppa del Mondo, una pura formalità visto che quelle vincitrici erano le uniche candidature in piedi per le rispettive edizioni.

Saranno quindi due Mondiali all'insegna della rivoluzione, visto che fra sei anni si giocherà per la prima volta in tre continenti, con le partite che si giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay per il Sud America, Spagna e Portogallo per l'Europa e Marocco per l'Africa.