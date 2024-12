Tra gli scongiuri di allarmismo e qualche critica all'atteggiamento avuto dall'Inter in casa del Leverkusen, nel salotto di Sky Sport si distingue il commento di mister Fabio Capello che, da veterano nel settore, avanza una riflessione sulle scelte di campo di Simone Inzaghi: "Io credo che il centrocampo sia importante e i cambi a centrocampo contro il Bayer hanno a calato la qualità soprattutto nella coordinazione e nei movimenti della squadra. Secondo me è sempre molto importante tenere conto di questo aspetto, in questo momento poteva permettersi di fare questo e l'ha fatto, in futuro probabilmente farà meno esperimenti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!