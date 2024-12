Giuseppe Bergomi resterà sulla panchina dell'Under 17 Élite dell'Accademia Inter. È lo stesso Bergomi a dare conferme a proposito del suo matrimonio con la storica società milanese, durante la diretta di 'Calcio a colazione', dopo un faccia a faccia abbastanza movimentato registratosi dopo la partita persa contro la Baranzatese: "Alla fine della partita c'è stato un confronto con la squadra e con il direttore sportivo, ma si va avanti insieme. Con la squadra c'è stato effettivamente un momento di raffronto, ma non tanto per la sconfitta, quanto per l'atteggiamento", le parole riportate da Sprint e Sport.

Bergomi prosegue: "I momenti di difficoltà fanno parte del gioco. Mi sembra giusto rimanere al mio posto per aiutare la società, i mie collaboratori e soprattutto i ragazzi della squadra, che stanno facendo un buon campionato e devono continuare a crescere. Quello che chiedo e che ho già chiesto tante volte è il rispetto: vorrei ci fosse maggiore riguardo tra i giocatori e tra le panchine".