Federico Balzaretti analizza dagli studi di Cronache di Spogliatoio la prestazione dell'Inter contro il Bayer Leverkusen. "A livello di solidità difensiva, quello che dicevamo ad inizio stagione era che concedesse di più in campionato - dice Balzaretti -. E' un po' meno pericolosa, ma davanti all'Inter qualcosa manca. Taremi visto finora non è quello che ci aspettavamo. E' partito abbastanza bene, ma negli ultimi due mesi è in una fase involutiva".

"L'Inter - prosegue - poggia il proprio gioco sul centrocampo, ma poi davanti bisogna pungere. Zero tiri in porta è un numero negativo importante. Quando non pungi mai, il pericolo piano piano te lo porti dentro. La sensazione era che non potesse mai prendere gol, ma anche che non potesse farlo. Si pensava che finisse 0-0".