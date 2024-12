L'Inter ha dovuto rinviare di qualche ora il ritorno a Milano dopo la partita contro il Bayer Leverkusen, previsto nella notte. Sky Sport riporta infatti che la squadra nerazzurra è stata costretta a pernottare in Germania a causa di un problema tecnico al volo che doveva riportare il gruppo in Italia, ed è tornata solo stamattina a MIlano. Oggi giornata libera, domani il ritrovo ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la partita contro la Lazio.

La Gazzetta dello Sport offre ulteriori dettagli della notte tribolata per l'Inter: tutta la squadra è rimasta dentro all’aereo fino alle 4, poi quando è stato capito che il guasto non poteva essere risolto in tempi brevi, il gruppo è stato costretto a scendere ed è stato necessario trovare un albergo in extremis.