"Penso che l’Inter sia stata poco ambiziosa e ha dato l’impressione che fosse andata a Leverkusen per guadagnare un punto", ha detto Esteban Cambiasso dal salotto di Sky Sport nel post Champions League di ieri sera, dove l'ex centrocampista nerazzurro ha escluso complicazioni per la classifica dopo il ko, ma sottolinea a Inzaghi una possibile conseguenza di cui tener conto.

"A volte quando sei felice con poco... L'Inter si è accontentata, mentre gli altri non lo hanno fatto e hanno cercato fino all’ultimo un gol che alla fine è arrivato, forse in maniera strana, ma nei novanta minuti se c’è una squadra che ha voluto un po' di più quella squadra è stata il Bayer Leverkusen. Non si può dire niente. Questo risultato non complica la classifica, probabilmente complica un po' il modo in cui ti vedono gli altri. Se la squadra di Inzaghi deve guardare a qualcosa di negativo è a questo che deve guardare perché se prima della partita parlavamo di possibilità di vincerla con una partita così fai qualche passo indietro, però niente di drammatico".

