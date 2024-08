In attesa dell'annuncio ufficiale da parte del suo nuovo club, il Venezia ha depositato in Lega Serie A il contratto di Franco Carboni, che per questa stagione giocherà in Laguna con la formula del prestito. L'esterno sinistro classe 2003 è reduce dalla brevissima esperienza al River Plate, dove era andato in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto a fabore dei Millonarios e di contro riscatto per l'Inter. Ma l'arrivo in panchina di Marcelo Gallardo ha portato alla risoluzione del prestito.

Ora per il fratello di Valentin una nuova occasione in Serie A.