Percorso netto per l'Inter di Andrea Zanchetta, che passa anche all'Ulrich-Haberland Stadion di Leverkusen contro il Bayer ottenendo la sesta vittoria su sei nella prima fase della Youth League. Risultato straordinario per i giovani nerazzurri, ai quali basta un gol di Mattia Zanchetta, figlio dell'allenatore, per avere la meglio dei padroni di casa. E adesso bisognerà attendere gli altri risultati e il sorteggio per sapere quale sarà il prossimo ostacolo sul percorso.

L'Inter scende in campo con personalità nonostante parecchie assenze e sin dall'inizio crea i presupposti per colpire, ma la scarsa mira e qualche imprecisione nell'ultimo passaggio negano un vantaggio che sarebbe meritato. L'apice è il palo colpito in acrobazia da Matteo Lavelli, per quella che è la miglior occasione di tutto il primo tempo. Anche perché il Bayer a parte qualche folata e mischie nell'area nerazzurra crea davvero poco per legittimare un vantaggio. Nel secondo tempo gli ospiti dominano il gioco ma si confermano spuntati davanti, dove Jesper Schlich è costretto solo a un enorme intervento su sinistro dalla distanza di Matteo Motta, destinato all'angolo lontano. Il gol però è nell'aria e dopo un batti e ribatti al limite dell'area tedesca è Zanchetta, di destro, a calciare in modo proficuo portando in vantaggio i suoi.

La reazione del bayer tarda ad arrivare, Kerim Alajbegovic è il più ispirato ma non trova grande collaborazione. Così mister Zanchetta ne approfitta per fare qualche cambio e dare spazio anche a un paio di ragazzi esordienti. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa alzano il baricentro ma il giovanissimo Alain Taho se la cava con disinvoltura. L'Inter è brava a chiudersi e nel finale a tenere il pallone più lointano possibile dalla propria metà campo, fino al fischio finale che certifica un'impresa straordinaria dei giovani nerazzurri.



IL TABELLINO:

BAYER LEVERKUSEN-INTER 0-1

MARCATORI: 63' Zanchetta (I)

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Schlich; 2 Raterink (88' 19 Eichie), 15 Ndi, 5 Natali, 20 Hawighorst; 4 Pohl, 6 Buono; 30 Owen, 11 Mensah, 10 Alajbegovic; 16 Szep (88' 14 Ferati). A disposizione: 12 Schrief, 35 Petrenko, 3 Gernhardt, 24 Domnic, 27 Djedovic, 28 Berghoff. Allenatore: Sergi Runge Coral

INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Della Mora, 5 Kangasniemi, 6 Maye, 3 Motta (59' 14 Alexiou); 7 Venturini (46' 15 Zarate), 4 Zanchetta, 8 Topalovic (59' 16 Tigani); 11 Zouin (87' 18 Spinaccè), 9 Lavelli, 10 Quieto (69' 17 Vanzulli). A disposizione: 12 Zamarian, 21 Farronato, 13 Re Cecconi. Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Mikkel Redder

Assistenti: René Risum e Esad Deronjic

Quarto ufficiale: Lukas Benen

AMMONITI: 11' Zouin (I), 45'+1' Topalovic (I), Alajbegovic (L), Maye (I), Tigani (I), Zanchetta (I)



94' - FINISCE QUI! L'INTER FA EN PLEIN E BATTE ANCHE IL BAYER LEVERKUSEN!

93' - I nerazzurri restano in zona bandierina per tenere lontana la pressione del Bayer.

91' - Zanchetta costretto a farsi ammonire per interrompere un contropiede tedesco.

90' - POHL! Il centrocampista calcia dalla distanza, in due tempi Taho neutralizza la minaccia. Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Ferati per Szep e Eichie per Raternik nel Bayer Leverkusen.

87' - Cambio nell'Inter: Spinaccè al posto di Zouin.

85' - ALAJBEGOVIC! Conclusione dal limite dell'area e parata in tuffo di Taho.

84' - Maye rischia lisciando il pallone nell'area piccola dopo la sponda di Raterink. Per fortuna Taho può intervenire.

81' - Ammonizione per Tigani che va in tackle con troppa foga su Buonoi.

76' - HAWIGHORST! Colpo di testa sul secondo palo dell'esterno su cross da destra e pallone che si spegne sul fondo.

75' - Alexiou di testa anticipa Taho sul desatro di Alibegovic e mette in corner. Sul corner il colpo di testa fuori bersaglio di Natali da ottima posizione.

74' - Ingenuità di Maye che allontana il pallone a gioco fermo e guadagna un'ammonizione gratuita.

72' - ZARATE! Il centrocampista riceve da Della Mora, si accentra e prova un sinistro a girto: centrale e parato da Schlich.

70' - OWEN! L'esterno cerca spazio per calciare di sinistro in area, ma il tiro è strozzato e per Taho è un gioco da ragazzi bloccarlo.

69' - Altro esordiente con la Primavera: esce Quieto, entra Vanzulli.

Al termine di un batti e ribatti nell'area del Bayer, il pallone arriva al centrocampista che calcia di prima intenzione a pelo d'erba e supera schlich!

63' - GOOOOOL! ZANCHETTA SBLOCCA IL RISULTATO CON UN DESTRO AL VOLO DAL LIMITE DELL'AREA!

60' - Primo ammonito anche nel Bayer: Hawighorst entra in ritardo su Lavelli e l'arbitro, dopo aver concesso il vantaggio, estrae il cartellino giallo.

58' - Doppio cambio nell'Inter: Tigani e Alexiou per Topalovic e Motta.

54' - MOTTA! Sinistro improvviso dalla distanza che costringe Schlich alla grande deviazione in corner! Sul prosieguo ci prova Zouin e stavolta l'intervento del portiere è più agevole.

51' - Schema da corner dell'Inter, pallone crossato dietro per Zanchetta che calcia altissimo al volo di sinistro.

48' - TOPALOVIC! Lo sloveno raccoglie un pallone respinto dalla difesa e calcia: pallone troppo centrale, Schlich para a terra.

15.01 - Inizia il secondo tempo: Zarate al posto di Venturini.

Niente gol tra Bayer Leverkusen e Inter dopo i primi 45 minuti di gioco. I nerazzurri, in maglia bianca, iniziano con il piede giusto ma pur creando diverse occasioni peccano di scarsa mira. La migliore opportunità viene confezionata da Kangasniemi e Topalovic, che mettono Lavelli nelle condizioni di colpire in acrobazia: palo. I maggiori pericoli comunque gli ospiti li creano a destra, dove Zouin sembra molto ispirato. Dall'altra parte i tedeschi fanno fatica a concludere in porta pur andando avanti a folate potenzialmente insidiose. Al di là di qualche mischia in area, però, l'esordiente Taho dorme sonni tranquilli. Il pareggio dunque è il risultato più equo al termine della prima frazione.

46' - Dopo un minuto di recupero l'arbitro Rever fischia la fine del primo tempo.

40' - Tiraccio di Buono dalla distanza dopo una respinta di testa di Kangasniemi. Pallone che va verso la bandierina del corner...

35' - Dopo aver concesso il vantaggio al Bayer, l'arbitro va ad ammonire Zouin per un tackle in ritardo su Buono.

30' - Buona iniziativa di Owen che attacca da destra e mette in mezzo dove sul secondo palo arriva Hawighorst che colpisce malissimo.

28' - ALAJBEGOVIC! Punizione calciata altissima sopra la traversa di Taho.

27' - Alajbegovic viene steso al limite dell'area da Topalovic, punizione molto interessante per il Bayer.

21' - PALO DI LAVELLI! Lancio di Kangasniemi per Topalovic che con classe stoppa e crossa in area dove l'attaccante in acrobazia scheggia il legno alla destra di Schlich!

16' - Mensah cerca in verticale Szerp ma il pallone è troppo profondo e Taho esce con i tempi giusti.

13' - ZANCHETTA! Il centrocampista conclude fuori in corsa di sinistro dopo un altro spunto di Zouin e una sponda di Quieto.

11' - DELLA MORA! Il terzino riceve la spizzata di Lavelli e calcia, ma lo fa in modo scoordinato e il pallone va alto.

7' - MENSAH! L'errore di Lavelli innesca la ripartenza tedesca di Owen che serve il trequartista il cui sinistro è però a lato.

5' - MOTTA! Il terzino calcia al volo col destro e manda altissimo dopo un bello spunto a destra di Zouin.

4' - LAVELLI! Grande ripartenza nerazzurra, pallone alla punta che calcia ma trova la respinta con le gambe di Schlich!

3' - ALAJBEGOVIC! L'esterno si allarga a destra e calcia, deviazione che manda il pallone in corner.

14.00 - Puntualissimo il fischio d'inizio del signor Redder.

13.56 - Le squadre entrano in campo per il fischio d'inizio.



