Matias Siltanen, centrocampista classe 2007 del KuPS, è il nome nuovo del mercato interista. Lo segnala il Guardian, secondo cui sul ragazzo c'è il possibile interesse anche di Juventus e Manchester City, che hanno inviato i propri scouts a osservarlo.

Il Guardian descrive il ragazzo come un fan di Messi che ha come modello per il ruolo Rodri. Il tecnico del KuPS, Jani Honkavaara, crede che passando in Olanda o Danimarca il giocatore potrebbe crescere più gradualmente, ma il giocatore più diventare un talento generazionale del calcio finlandese.