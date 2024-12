"Il finale della partita è stato molto sfortunato e ovviamente non siamo contenti", ha onestamente ammesso Yann Sommer a Uefa.com dopo aver perso una velenosa e decisiva imbattibilità. Lo svizzero, prima del gol di Mukiele che ha spezzato il filotto di clean-sheet in Champions del portiere dell'Inter e inflitto la prima sconfitta europea. "Abbiamo avuto due occasioni per liberare la palla davanti alla porta ma non ci siamo riusciti. Abbiamo perso contro una squadra molto forte che ci ha reso le cose molto difficili. Ma abbiamo ancora tutto nelle nostre mani in questa competizione" ha poi aggiunto nella breve analisi della gara.

