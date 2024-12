Sonoro ko per il Milan U20 di Guidi, caduto in casa per 1-3 contro la Stella Rossa nell'ultima delle sei sfide della Fase Campionato di Youth League, competizione che i rossoneri salutano definitivamente dopo la sconfitta di oggi. Percorso agli antipodi quello delle Under 20 di Milano: i milanisti, vice-campioni in carica, sono stati la grande delusione della stagione, differentemente dai cugini dell'Inter di pari età, primi della classifica e qualificati agli ottavi a punteggio pieno.