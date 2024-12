Le pagelle di Tuttosport riguardanti Bayer Leverkusen-Inter tendono a punire la squadra nerazzurra soprattutto dal centrocampo in su. In difesa, infatti, prendono 6,5 in tre: Sommer, due interventi importanti e una sicurezza nelle uscite; Bisseck che perde Wirtz solo in una circostanza e Bastoni che dirige bene le uscite dal basso. La restante pedina, De Vrij, arriva addirittura al 7, autore di una bella prova.

Dal 5,5 di Darmian in poi cominciano le note dolenti. Stesso voto per Frattesi, che si vede poco in una gara nella quale l'Inter si ritrova schiacciata e per Zielinski "l'illusionista", che a momenti appare ma in altre scompare dal gioco, ma anche per Carlos Augusto, preoccupato da Frimpong. In mediana solo Calhanoglu arriva al 6,5. Tra i subentrati pesante 5 a Dimarco (colpevole sul gol) e due 6 per Asllani e Barella.

Davanti male tutti e tre gli attaccanti (Arnautovic è sv). Un 5,5 che coinvolge tutti, dall'impreciso Thuram, a Taremi che scompare mano mano dal gioco, passando per Lautaro che non si nota.

Nel Bayer 6,5 al match winner Mukiele come a Tah, Frimpong, Palacios, Hincapie e 7 a Xhaka.