Dopo la vittoria dell'Inter U20 per 4-3 contro il Torino di pari età, partita che ha visto brillare l'esterno offensivo classe 2006 Giacomo De Pieri, il 30 di Andrea Zanchetta è entrato di forza nella Team of the Week della 14esima giornata di Sofascore. Il sito di statistiche ha stilato la sua top 11 della settimana, formazione nella quale compare solo De Pieri della rosa di nerazzurra. Ma il giovane attaccante con il suo 9.7, voto più alto tra gli undici giocatori scelti, tiene alta la bandiera del Biscione. Di seguito l'XI designato.

Zelezny (Juventus); Baroncelli (Fiorentina), Prendei (Cremonese), Lopez (Cagliari); Bacci (Empoli); De Pieri (Inter), Agbonifo (Verona), Comotto (Milan), Pavanati (Verona); Longhi (Monza), Zefi (Roma).