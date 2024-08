Adesso è ufficiale: Miretti passa dalla Juventus al Genoa in prestito. Ecco il comunicato del club ligure che annuncia l'arrivo del centrocampista:

"Fabio Miretti è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Pinerolo il 03/08/2003 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra UEFA Champions League ed Europa League. In maglia bianconera alza anche una Coppa Italia nella stagione 2023/2024. Benvenuto in rossoblù, Fabio!".