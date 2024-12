È Slavko Vincic l'arbitro designato per dirigere Bayer Leverkusen-Inter, match valido per la sesta giornata di Champions League. Il fischietto sloveno ha come assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con Matej Jug nelle vesti di quarto uomo. Al VAR c'è Alen Borosak, coadiuvato da Van Boekel. Prestazione insufficiente per il direttore di gara, che sbaglia più di un fischio e non convince nella gestione dei cartellini (inventato quello a Carlos Augusto). Grave errore nel corner da cui nasce il gol di Mukiele: Frimpong parte in posizione di fuorigioco.

24' - Il primo giallo del match è per Calhanoglu: il turco viene ammonito per proteste dopo un tocco di mano fischiato a Thuram.

27' - Mischia in area di rigore prima di un calcio d'angolo a favore del Bayer: Carlos Augusto si strattona con Xhaka che poi, infastidito, lo spinge con violenza. Per calmare la situazione, Vincic decide di ammonire a sopresa proprio l'interista: giallo completamente inventato e decisione sbagliata.

30' - Palacios perde un pallone pericoloso sul pressing di Taremi e si butta a terra, ottenendo il fallo: l'attaccante dell'Inter non sembra commettere nessuna irregolarità. Vincic fischia e sbaglia, bloccando la ripartenza nerazzurra.

33' - Wirtz prova a pentrare in area di rigore palla al piede, Bisseck lo blocca all'altezza del limite allungando la gamba e prendendo il pallone prima e le gambe dell'avversario poi: Vincic lascia giustamente correre nonostante le proteste del Bayer.

35' - Il Bayer chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Zielinski: la palla impatta il braccio sinistro del polacco (che è attaccato al corpo e non ne aumenta il volume) dopo la deviazione di Bastoni, che genera la classica 'palla inattesa'. Vincic e il VAR non segnalano nulla e fanno proseguire l'azione.

45' - Il secondo tempo comincia con un problema tecnico: Vincic segnala ai due capitani che ci sono problemi di comunicazione con la sala VAR.

54' - Tella va giù nell'area di rigore dell'Inter dopo un contatto con Bastoni: i giocatori di strattonano a vicenda, Vincic decide di lasciar correre.

65' - Tah cerca la conclusione dalla distanza e trova una leggera deviazione di Dimarco non vista da Vincic, che assegna la rimessa dal fondo. Era calcio d'angolo per il Bayer.

89' - Frimpong apre e chiude un triangolo con il compagno, ricevendo palla in posizione di fuorigioco e ottenendo un calcio d'angolo che in realtà non doveva mai essere battuto. Errore grave dell'arbitro Vincic e dell'assistente Klancnik, che non vede l'offside da pochi metri: dagli sviluppi di quel corner arriva il gol di Mukiele.

