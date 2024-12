Conclusa ieri a Leverkusen la 'fase campionato' della Youth League da prima della classe, con sei vittorie in altrettante partite disputate, oggi l'Inter Primavera ha scoperto quali sono le potenziali avversarie che potrà incrociare nei sedicesimi di finale della competizione, che andrà in scena tra l'11 e il 12 febbraio. La squadra di Andrea Zanchetta verrà abbinata nel sorteggio del prossimo 20 dicembre a una tra Celtic, Borussia Dortmund, Liverpool, Lille, Dinamo Zagabria e Monaco, ovvero le squadre che si sono classificate dal 17esimo al 22esimo posto, l'ultimo utile per i playoff. Per la cronaca, i nerazzurrini, in quanto teste di serie, disputeranno in casa la sfida secca che determinerà il passaggio agli ottavi di finale.

