Dopo l'annullamento della partita tra Bologna e Milan per via delle condizioni climatiche che avevano messo in ginocchio il capoluogo emiliano, il club rossonero ha depositato il ricorso al Tar di Emilia Romagna e Bologna, per "l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore che ha disposto la sospensione della partita tra Bologna e Milan il 26 ottobre scorso a causa dell'alluvione che ha colpito la zona nei giorni precedenti" come fa sapere l'ANSA.

Secondo quanto si legge nella notizia diffusa dall'agenzia di stampa il club rossonero ritiene che la decisione presa dal sindaco bolognese sia "iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse". Non solo Milan, ma anche la Lega Serie A "probabilmente nella giornata di oggi presenterà ricorso con una pratica distinta rispetto a quella del club rossonero".

