La sconfitta contro il Bayer Leverkusen è stata per Lautaro Martinez la trecentesima presenza con la maglia nerazzurra indosso. Oggi i canali social del club celebrano il traguardo raggiunto dal capitano argentino nella serata di ieri in Germania. Sui canali ufficiali compare infatti il "Toro" con alle spalle un enorme 300, pur arrivato in una gara finita con una sconfitta.