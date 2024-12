Sconfitta sì, ma col sorriso. L'Atalanta se la gioca fino in fondo contro il Real Madrid e alla fine il tecnico Gian Piero Gasperini esprime ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione per quanto fatto vedere contro le Merengues: "Dispiace aver perso, arrivavamo da una striscia lunghissima e avevamo intuito la possibilità di far risultato. Ma da queste partite ci rialziamo. Loro sono in grado di far gol sempre, quello di Mbappé è stato bellissimo, siamo stati sfortunati su quello di Vinicius, avevamo fiducia e ci ha tolto un po' di energia, ma poi l'abbiamo ritrovata. Se loro l'hanno vinta è perché hanno una virgola in più. Nel tempo dobbiamo capire che possiamo giocare contro queste squadre, l'Inter in campionato, il Liverpool, il City. È stata una bellissima serata".

