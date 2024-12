Una sconfitta beffarda, frutto di un corner che mai avrebbe dovuto essere battuto proprio a pochi secondi dal novantesimo. L’Inter perde la sua imbattibilità in Champions League facendosi superare dal Bayer Leverkusen al termine di un match che sembrava condotto nel modo comunque desiderato visti gli sviluppi, fino al colpo vincente di Nordi Mukiele. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Rammaricato più per il gol preso o per non aver mai creato?

“Sì, non è stata una delle nostre migliori partite. Però avevamo davanti una squadra di assoluto valore, che ha approcciato meglio la gara prendendo la traversa. Poi abbiamo controllato la partita, forse troppo perché forse dovevamo osare qualcosa in più. Siamo mancati di qualità negli ultimi 25 metri, poi una volta che la partita è in controllo spiace perderla così perché ci toglie l’imbattibilità. Ma non scalfisce il nostro cammino, domani probabilmente saremo tra le prime otto, poi a gennaio avremo il destino sarà tra le nostre mani nelle prossime due partite che saranno comunque impegnative. C’è rammarico per il gol preso così”.

Sul gol ci sono stati diversi errori.

“Diciamo di sì, c’è stata anche una deviazione. Darmian la vede in ultimo, Mukiele prova a fare una rovesciata poi la palla torna dentro. Dovevamo fare più attenzione, nel secondo tempo abbiamo fatto peggio del primo ma non c’erano avvisaglie. C’è rammarico, la Champions è questa. Si va avanti a testa alta”.

Nella corsa per le prime otto cambia poco, serviranno quattro punti.

“Assolutamente, però con un risultato positivo tenevi dietro il Bayer e ci avrebbe avvicinato all’obiettivo. Ora bisognerà vedere, ci penseremo a gennaio perché ora abbiamo campionato, Coppa Italia e Supercoppa. La analizzeremo con calma ma non ci sarà bisogno, non abbiamo fatto bene come le altre gare ma grande rispetto per l’avversario”.

L’Inter ha giocato seriamente, ma solo difensivamente. Pochi rischi ma la tua Inter è quella che attacca e si diverte, sembrava fosse felice del pari. Perché?

“Sono d’accordo, abbiamo fatto troppo poco. Poi abbiamo rischiato solo sulla traversa però è vero che dovevamo fare di più. Quando abbiamo iniziato la manovra si aveva la sensazione che soffrissero sul nostro possesso. Dovevamo mettere più qualità, oggi non abbiamo messo la qualità che sappiamo mettere”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!