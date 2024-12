Continuano i problemi per l'Inter in fatto di assenze in difesa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, mentre in attacco e a centrocampo la coperta è intera per l’Olimpico, là dietro non si può dire altrettanto.

"Giocheranno gli stessi perché Pavard e Acerbi non ci saranno…", ha rivelato ieri sera Inzaghi. Se lo stop del francese è noto, c’era qualche speranza sul recupero dell’ex Lazio. Ma la riabilitazione di Acerbi è ben più complessa di quanto immaginato, secondo la Gazzetta.