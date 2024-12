Juventus è già fuori dalla lotta scudetto? Andrea Barzagli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, risponde così: "Non mi aspettavo un avvio diverso da parte di Thiago, i cambiamenti sono stati tanti e poi si sono aggiunti gli infortuni. La Juve non è ancora tagliata fuori, però non è certamente favorita ed è ovvio che la gente si aspetti di più. Nessuno ha ancora preso il largo. Io vedo l’Inter davanti, poi il Napoli e l’Atalanta se continua così".