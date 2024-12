L'Urawa Red Diamonds ha annunciato di aver rinnovato l'accordo con il tecnico polacco Maciej Skorza, che pertanto guiderà il club anche la prossima stagione, dove i nipponici saranno impegnati anche nel Mondiale per Club nello stesso girone dell'Inter. Queste le parole dell'allenatore: "Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i tifosi e ai sostenitori che hanno continuato a dare grande forza ai nostri giocatori durante tutta la stagione, sia in casa che in trasferta. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere, e farò anche del mio meglio per crescere come squadra in modo da poter diventare ancora più degna di essere un top club in Asia e un club che compete nel mondo. I nostri giocatori e il nostro staff lavoreranno insieme per offrire ancora più entusiasmo e gioia ai nostri sostenitori. Non vediamo l'ora di ricevere il vostro continuo supporto la prossima stagione".