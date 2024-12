Anche DAZN Deutschland ha raccolto l'opinione di Yann Bisseck, difensore dell'Inter ben conosciuto e apprezzato anche in patria, dove ambisce a vestire in futuro la maglia della Nazionale. Il ragazzo di Colonia ha raccontato l'emozione di giocare in Champions: "Non c'è niente di meglio come calciatore, forse un altro Mondiale. Sono semplicemente felice di aver raggiunto questo livello e di poter giocare partite come queste, Ho ancora molto margine di miglioramento. Ma per ora credo di stare abbastanza bene".

Sull'analisi dell'incontro Bisseck aggiunge: "Ad un certo punto doveva succedere di prendere un gol. Ma devi anche solo mostrare rispetto per l'avversario, a volte ci hanno tenuto indietro a lungo. Un gol subito al 90esimo, nella migliore delle ipotesi, è una coincidenza sfortunata. Ma bisogna anche dire: quando il Leverkusen aveva la palla, la lasciava correre davvero bene. Questo è stato molto stressante per noi, perché quando recuperavamo la palla non abbiamo avuto la forza per organizzare un contropiede pulito. Alla fine abbiamo giocato un po’ troppo passivamente”. Ma subire una sconfitta a Leverkusen, per lui che è nato a pochi chilometri dalla BayArena, fa male il doppio? "Preferirei lasciare la domanda senza risposta", ha chiosato.

