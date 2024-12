Un ko che vizia il fin qui ottimo percorso europeo dell'Inter, ieri incappata nella fatale trasferta di Leverkusen. Infausta la spedizione tedesca di Inzaghi ma non drammatica secondo Paolo Condò che conviene con i moderati giudizi espressi dai colleghi seduti attorno al tavolo di Sky Sport, dove nella disamina dell'amara serata vissuta dalle italiane, a proposito dei nerazzurri dice: "Per l’Inter aver perso quel punto con il Bayer non è un problema per la qualificazione diretta. Mentre all’Atalanta adesso serve l’impresa a Barcellona".

