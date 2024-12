Non bene la direzione di gara di Vincic, con diverse sbavature soprattutto a livello di gestione dei cartellini. La Gazzetta dello Sport, peraltro, sottolinea il grosso dubbio dal quale nasce l'azione del decisivo 1-0. "Sull’assist in area, Frimpong sembra in fuorigioco".

Lo sloveno estrae solo due gialli e in entrambi i casi c’è qualche dubbio sull’interpretazione di ciò che è successo: al 25’ p.t., appena fuori dall’area del Bayer, viene sanzionato un tocco con il braccio di Thuram, ma prima il pallone viene toccato di mano da Wirtz: Chalanoglu protesta e viene ammonito. Due minuti più tardi, su un calcio d’angolo c’è troppo movimento: Carlos Augusto viene ammonito perché trattiene Xhaka, ma prima era stato spinto.