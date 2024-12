"Non fa mai piacere perdere, ma sapevamo di avere davanti na squadra di qualità". Comincia con queste parole l'analisi di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo il ko arrivato nel finale contro il Bayer Leverkusen: "Oggi usciamo con una sconfitta, dispiace ma non deve minare la nostra consapevolezza. Dobbiamo guardare avanti in maniera positiva in Champions e in campionato, da domani penseremo alla Lazio".

Non è comunque mancato il sacrificio di tutti.

"Dispiace prendere un gol all'ultimo su una mezza palla inativa, siamo stati sfortunati ma è il calcio. Ci siamo aiutati e questa deve essere la base, guardiamo avanti in maniera positiva".

Ora c'è una Lazio in fiducia. Che partita ti aspetti?

"Sarà complicata, è una squadra che sta facendo una grande stagione in campionato e in Europa. Dovremo essere concentrati per portare a casa i tre punti".

