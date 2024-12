In vista della trasferta di Europa League di domani contro l'Ajax, la Lazio ha svolto questa mattina l'ultimo allenamento di rifinitura prima di partire per Amsterdam, ultimo impegno prima dell'Inter. I grandi assenti di oggi durante la sessione mattutina sono Romagnoli, Vecino e Provedel. Tutti e tre i giocatori non prenderanno parte al viaggio con il resto della squadra e resteranno a Roma per tentare di recuperare dopo gli infortuni rimediati.

In vista del match di lunedì contro i campioni d'Italia, l'ANSA fa il punto della situazione: l'ex capitano del Milan è ancora alle prese con il problema accusato a Napoli. L'ex Inter non ha ancora recuperato dalla leggera lesione muscolare alla coscia sinistra patita nel match contro il Ludogorets. Mentre l'estremo difensore, Provedel è costretto ai box per via di un attacco influenzale e verrà risparmiato anche in vista del match contro i nerazzurri in programma per lunedì.