È Cristiano Biraghi uno dei grandi e clamorosi assenti tra i convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani contro il LASK, come lo stesso allenatore della Viola ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference: "Biraghi non giocherà per scelta tecnica. Non era abituato a giocare così poco e lo ringrazio. Ma le mie decisioni vanno rispettate" ha detto l'ex allenatore del Monza. Frasi che non sono piaciute all'agente del capitano della squadra toscana, Mario Giuffredi che a FirenzeViola.it ha detto: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi (Parisi e l'ex Inter, ndr).

Ci sono già delle offerte?

"Di sicuro dico solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Se hanno offerte? Sicuramente abbiamo qualcosa, ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito".