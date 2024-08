Adesso è ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool. L’attaccante azzurro, arrivato dalla Juventus, arriva a titolo definitivo e firma un accordo a lungo termine. “Sono felice, quando mi hanno chiamato non ci ho pensato due volte per la storia del club - ha esordito -. Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare".

Anche l’Inter, al pari di altre formazioni di Serie A, si erano interessate al calciatore salvo poi mollare la presa. Poco prima dell'ufficialità da parte dei Reds, lo stesso calciatore aveva voluto salutare i tifosi dalla Juventus non senza una vena polemica nei confronti della società: "È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore.

Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso.

Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra.

Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto.

Grazie, Juventus. Fino alla fine

Fede".

Infine la Juve comunica le cifre dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore".