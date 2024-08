Suggestione tramontata quella dell'Inter nei confronti di Mikayil Faye, difensore classe 2004 che i nerazzurri avevano inserito nella lista dei potenziali rinforzi. Il 20enne passa allo Stade Rennes, come si legge nel comunicato del Barcellona che rende ufficiale l'accordo raggiunto con il club francese per "il trasferimento del giocatore per 10,3 milioni di euro. Il club blaugrana ha incluso una clausola di riacquisto di 25 milioni di euro e una clausola di rivendita del 30% nell'accordo per il giocatore.

Il Club esprime pubblicamente i suoi ringraziamenti a Faye per il suo impegno e la sua dedizione e gli augura ogni successo in futuro sia nella sua vita personale che professionale".