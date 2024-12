Alla fine, l'unico a dover festeggiare poteva essere Yann Sommer, che sembrava destinato a mantenere la propria imbattibilità in Champions League. Ma al novantesimo di una partita che a un certo punto sembrava incanalata verso uno 0-0 scialbo, la difesa dell'Inter compie una serie di errori anche sfortunati che portano Nordi Mukiele a trovare la zampata vincente che regala al Bayer Leverkusen un successo molto pesante, costringendo la squadra di Simone Inzaghi alla prima battuta di arresto in Champions. Sconfitta forse eccessiva, perché l'Inter, che comunque ha il torto di essere rimasta troppo bassa per ampi tratti di gara, non ha mai sofferto particolarmente le iniziative avversarie, con le Aspirine che dal canto loro non apparivano nemmeno troppo convinte. Ma il calcio è fatto anche di episodi e questa volta a pagare è l'Inter, che ora viene avvicinata dallo stesso Bayer in classifica: nulla di compromesso, sia chiaro. Però è uno stop che qualche fastidio lo crea, anche perché il gol vittoria nasce da un corner procurato da Jeremie Frimpong in evidente posizione di offside non ravvisata dall'assistente Klancnik (a inizio secondo tempo erano saltate le comunicazioni arbitro-VAR) al momento del cross deviato da Alessandro Bastoni...

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-INTER 1-0

MARCATORE: 90' Mukiele

BAYER LEVERKUSEN: 17 Kovar; 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapié; 23 Mukiele, 25 Palacios, 34 Xhaka, 20 Grimaldo (91' 24 Garcia); 30 Frimpong, 19 Tella (83' 11 Terrier), 10 Wirtz (91' 8 Andrich).

In panchina: 1 Hradecky, 36 Lomb, 13 Arthur, 14 Schick, 29 Stepanov, 40 Onyeka, 44 Belocian.

Allenatore: Xabi Alonso.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi (66' 23 Barella), 20 Calhanoglu (66' 21 Asllani), 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto (56' 32 Dimarco); 9 Thuram (66' 10 Lautaro Martinez), 99 Taremi (85' 8 Arnautovic).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 17 Buchanan, 22 Mkhitaryan,50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Vincic (SLO). Assistenti: Klancnik - Kovacic. Quarto ufficiale: Jug. VAR: Borosak. Assistente VAR: Van Boekel.

Note

Spettatori: 30.210

Ammoniti: Calhanoglu (I), Carlos Augusto (I)

Corner: 3-1

Intervallo: 1°T 1', 2°T 4'.

BAYER LEVERKUSEN-INTER 1-0 (90' Mukiele)

LIVE MATCH

94' - Fischia Vincic, rien ne va plus alla BayArena! Arriva la prima sconfitta europea dell'Inter che cade a Leverkusen per 1-0! Proteste nel finale per il corner dal quale è nato il gol vittoria di Mukiele.

94' - Tah arriva sul cross di Dimarco, la palla rimbalza su Bastoni e finisce tra le mani di Kovar.

93' - Ultima opportunità per l'Inter su calcio di punizione.

93' - Cambi per il Bayer: fuori Grimaldo e Wirtz, in campo Garcia e Andrich.

91' - Tre minuti di recupero.

90' - Mukiele firma il vantaggio del Bayer Leverkusen! Inter che fatica a liberare l'area, Dimarco non accorcia su Grimaldo, palla in mezzo che rimpalla su due giocatori prima che Mukiele arrivi e trovi il gol del vantaggio!

88' - Frimpong crea apprensione alla difesa, Bastoni intercetta un suo cross mandando in corner. L'olandese era però in fuorigioco.

85' - Ultimi minuti di partita per Arnautovic, che rileva Taremi.

84' - Hincapié ruba palla a Taremi, ripartenza Bayer col tiro di Wirtz bloccato da Sommer.

83' - Dopo 83 minuti, Alonso effettua il primo cambio: Terrier al posto di Tella.

82' - Cross di Barella troppo su Kovar, che si accovaccia sul pallone e blocca.

81' - Tiki taka dell'Inter poco oltre la metà campo avversaria, si gioca a ritmi molto ridotti.

79' - Canta il pubblico della BayArena, si prepara a entrare Buchanan.

77' - Barella e Hincapié sono protagonisti di qualche scaramuccia, Vincic interviene a rimettere ordine.

74' - Bastoni rischia il patatrac lanciando Wirtz, fermato alla grande da De Vrij. Poi l'azione prosegue con un tiro proprio di Wirtz bloccato da Sommer.

74' - Palacios lancia un pallone impossibile per Frimpong, la sfera si perde in fallo laterale.

73' - Wirtz controlla e calcia in area, De Vrij mura con la schiena.

72' - Piccoli problemi per Bisseck, che fa stretching.

70' - Decisa trattenuta di Palacios su Taremi, argentino che continua ad avere rimostranze con Vincic.

67' - Lancio a provare a favorire Darmian, anticipato da Tapsoba.

66' - Tre cambi nell'Inter: fuori Calhanoglu, Frattesi e Thuram. In campo Asllani, Barella e Lautaro Martinez.

65' - Tah calcia da fuori, Dimarco tocca il pallone dandogli una traiettoria strana prima di finire fuori. L'arbitro non ravvisa il calcio d'angolo.

64' - Pronti a entrare Lautaro e Asllani. Grande accelerata di Thuram che però sul più bello viene fermato da Mukiele.

63' - Intervento di tacco di Bisseck che fa impennare il pallone, Sommer esce e blocca evitando il calcio d'angolo.

62' - Anticipo di testa di Bastoni su Grimaldo.

61' - Bella apertura di Dimarco per Frattesi, poi servito Darmian il cui cross è intercettato da Tapsoba.

58' - Punizione Bayer, Tapsoba raccoglie un pallone vacante mandandolo alle stelle. Thuram durante l'azione colpisce Mukiele che resta a terra, per farsi perdonare gli dà un bacino sulla testa...

57' - Calhanoglu non controlla bene un pallone di Taremi, poi commette fallo.

56' - Finisce la partita di Carlos Augusto, in campo Dimarco.

55' - Inzaghi chiede a gran voce il cambio, pronto a entrare Dimarco. Vincic per ora dice no.

53' - Wirtz trova un bel filtrante improvviso sul quale Frimpong riesce a sorprendere Bastoni intento a coprire l'uscita di Sommer. La zampata dell'olandese finisce fuori.

50' - Azione insistita ma lenta del Bayer Leverkusen, conclusa con un tiraccio che si perde sul fondo da Mukiele.

49' - Inter che si complica un po' la vita, però Carlos Augusto riesce a rimediare un fallo.

48' - Possesso palla Bayer, Inter che controlla.

-----

22.03 - Secondo tempo che parte con un po' di ritardo, muove l'Inter la prima palla: PARTITI!

22.00 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - L'Inter disputa un primo tempo a più facce: dopo aver sofferto l'inizio decisamente arrembante del Bayer Leverkusen, i nerazzurri prendono gradualmente le misure ai padroni di casa che creano alcune occasioni interessanti ma senza creare eccessivi problemi a Sommer fatta salva la traversa iniziale di Tella. Inter che quando riesce a farsi largo crea qualche opportunità, anche se parate vere di Kovar sin qui non ce ne sono state.

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Bayer Leverkusen e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

46' pt - Un minuto di recupero.

45' - Sbaglia Carlos Augusto, Frimpong gli soffia la palla ma poi Calhanoglu intercetta il passaggio dell'olandese.

44' - Torna avanti la squadra di casa in questi minuti finali.

39' - Inter che ora si riaffaccia in avanti, poco prima bello scambio Taremi-Thuram. Darmian guadagna un corner dove Bastoni prolunga il cross di Calhanoglu mandando fuori.

35' - Il Bayer preme, Sommer si allunga a deviare un tiro di Wirtz.

33' - Bisseck ferma Wirtz con un intervento rischioso ma tremendamente efficace (e pienamente sul pallone) pulendo la disattenzione della difesa che il nazionale tedesco stava per punire. Il gioco poi si ferma perché Wirtz accusa dei problemi.

32' - Hincapié arriva sul pallone sfiorato da Wirtz e va col tiro, Frattesi mette il piede mandando in fallo laterale.

31' - Taremi strappa palla a un avversario, secondo Vincic in maniera irregolare. Altra decisione discutibile.

29' - Lancio di Calhanoglu, Frattesi trova lo spazio giusto e colpisce di testa mandando fuori.

27' - Serie di strattonate in area interista, Vincic estrae un giallo per Carlos Augusto che però la spinta la prende.

26' - Palacios! L'argentino va di potenza al limite dell'area, Bastoni tocca mandando in corner. Vincic inizialmente dice rinvio dal fondo ma il difensore ammette il tocco.

25' - Wirtz tocca con la mano prima che Thuram tocchi col braccio. Per Vincic il fallo è del francese, Calhanoglu protesta e viene ammonito.

24' - Errore di Kovar, Calhanoglu strappa palla a Tah e prova il tiro, palla deviata.

24' - Darmian servito da Bisseck colpisce male il pallone mandando fuori solo davanti a Kovar. Però l'esterno nerazzurro era in fuorigioco.

23' - Fallo di Palacios su Zielinski, l'argentino si lamenta poi con Vincic.

23' - Lampo di Frattesi che prova il lancio filtrante per Thuram, ma il pallone viene intercettato.

19' - Wirtz prova il tiro trovando l'opposizione di Darmian, l'azione Bayer prosegue con Grimaldo che inventa un tiro angolato sul quale però Sommer è attento.

17' - Bella uscita dell'Inter, Thuram prova il lancio per Carlos Augusto controllato da Tah che accompagna il pallone fuori nonostante il tentativo del brasiliano di anticiparlo.

14' - L'Inter prende campo, azione prolungata conclusa da Calhanoglu con un tiro smorzato da un difensore che finisce a Kovar.

12' - Torre di Darmian e sponda di Frattesi per Taremi, che gestisce bene ma calcia male: Tapsoba smorza il tiro e aiuta Kovar.

11' - Grimaldo mette nel mirino la porta e spara dalla lunga distanza, palla che non crea grattacapi a Sommer.

11' - Bisseck prova il lancio liftato per Darmian che prova un cross prima che la palla esca, pallone troppo potente che sorprende i compagni.

9' - Bayer molto aggressivo nel pressing, Tapsoba atterra Thuram a metà campo.

7' - Prova a venire fuori l'Inter, cross di Carlos Augusto intercettato da Tah. Inzaghi dalla panchina alza già il volume verso i suoi.

6' - Altro cross di Frimpong da destra, stavolta De Vrij anticipa Tella.

5' - Avvio decisamente aggressivo del Bayer, Inter che deve ancora iscriversi alla partita.

3' - Traversa di Tella! Grande giocata del Bayer nello stretto sulla destra, palla di Frimpong per l'inglese che calcia a botta sicura colpendo il montante.

2' - Prova l'imbucata Xhaka, Bastoni ferma tutto.

----

21.00 - Sarà del Bayer Leverkusen il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.58 - Tah e De Vrij davanti a Vincic per il sorteggio.

20.57 - Bayer e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.56 - Squadre nel tunnel, mentre risuona l'inno del Bayer allo stadio. Saluti e abbracci per Calhanoglu e Thuram.

20.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio alla BayArena.

----

