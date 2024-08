Reduce dalla cocente delusione per l'eliminazione dai preliminari di Champions League a opera dello Young Boys (avversario dell'Inter, tra l'altro), il Galatasaray sta per consolarsi con un innesto importante che per settimane ha riempito le pagine dei quotidiani italiani: Mario Hermoso. Secondo quanto riportato da Sports Digitale, il difensore ex Atletico Madrid, svincolato, avrebbe trovato l'accordo con il Cimbom per un contratto triennale.

Hermoso era stato a lungo nel mirino dell'Inter come innesto nel pacchetto difensivo, ma le richieste elevate hanno impedito che la trattativa evolvesse.