Granit Xhaka commenta a Uefa.com la prestazione del Bayer Leverkusen contro l'Inter. "Abbiamo avuto il controllo a lungo, ma l'Inter sa partire bene in contropiede. Lo sapevamo e siamo rimasti attenti per la maggior parte del tempo. Abbiamo giocato un match molto buono, meritando di vincere. Non hanno quasi avuto occasioni per segnare. L'ottavo posto e anche qualcosa in più, adesso sono realistici per noi".