Spazio anche a Edoardo Tigani ai microfoni di Inter TV, dove i nerazzurri dell'Inter Under 20 di Zanchetta esprimono tutta la loro soddisfazione per la vittoria ottenuta anche in casa del Bayer Leverkusen e per il percorso trionfale conseguito nella prima parte di Youth League. "Sicuramente la felicità è tanta, come l’orgoglio" ha ammesso il classe 2006.

Poi, il giovane prelevato nel 2021 dalla Pro Sesto aggiunge: "Nonostante la qualificazione fosse già arrivata le nostre motivazioni erano tante perché vogliamo dare sempre il massimo. Durante una partita ci sono tante emozioni, noi siamo un grande gruppo e questo ci permette di risolvere le situazioni di gioco come quella che oggi ci ha fatto trovare il gol. Ora aspetteremo i sorteggi ma comunque affronteremo tutte le partite nello stesso modo".