Tuttosport torna oggi sulla notizia data ieri dell'interessamento del Torino per Marko Arnautovic. Con le strade difficilmente percorribili per Simeone e Beto, la pista per l'austriaco sembra più semplice. Vede poco il campo, ad aprile compirà 36 anni e a Torino può tornare ad avere un ruolo da trascinatore.

Da gennaio a giugno l'Inter dovrebbe versare al giocatore 1,7 milioni per i restanti sei mesi di contratto, i granata gliene darebbero 2,7 per l'anno e mezzo successivo, quindi fino a giugno 2026. Possibile anche una buonuscita dai nerazzurri per il giocatore.

