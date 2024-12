Luka Topalovic racconta la sua crescita all'interno del mondo Inter dall'inizio della stagione ad oggi. "In Slovenia - dice a La Gazzetta dello Sport - giocavo in prima squadra con il Domzale, mi confrontavo con ragazzi di più di trent’anni, ma qui è tutto diverso. C’è molta tattica. Mi volevano diversi club, è vero, ma l’Inter è stata la prima a muoversi in modo serio. Ho avuto la fortuna di svolgere degli allenamenti in prima squadra, Inzaghi mi ha dato dei consigli".

Topalovic, sloveno, racconta anche del rapporto con Samir Handanovic: "Ciò che ci siamo detti resta tra noi, ma gli devo molto. Parliamo spesso, sa cosa vuol dire giocare qui".