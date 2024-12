Arrivato a parametro zero nel giugno 2021, Hakan Calhanoglu ha conquistato praticamente da subito il popolo dell'Inter. "Idolo neroblu" recita non a caso il coro a lui dedicato dai tifosi della Beneamata che nei tre anni e mezzo trascorsi fin qui insieme hanno urlato a squarcia gola più e più volte il nome dell'ex milanista. Con la presenza ieri contro la sua ex squadra, il Bayer Leverkusen, club dal quale è stato prelevato ai tempi dai rossoneri, il centrocampista turco ha messo a referto la 150esima presenza in nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!