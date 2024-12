L'Inter, dopo un weekend parecchio soddisfacente in Serie A, torna a calcare il palcoscenico della Champions League che finora ha regalato tantissime soddisfazioni, come dimostra la classifica (13 punti, dietro solo al Liverpool). I nerazzurri saranno ospiti del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, 10 punti totalizzati fin qui e che proprio alla BayArena ha già sconfitto il Milan.

QUI LEVERKUSEN – Le Aspirine non sembrano essere ancora al livello della passata stagione, anche per via di diversi infortuni che hanno privato i campioni di Germania di vari elementi. Su tutti, il bomber Boniface, out anche stasera al pari di Hofmann e Adli. Recuperato, invece, Schick, che però dovrebbe partire dalla panchina. Possibile la riproposizione di Wirtz-Tella in attacco. Occhio a Frimpong e Grimaldo, due attaccanti aggiunti.

QUI INTER – Inzaghi perde pure Dumfries. Il tecnico nerazzurro non solo non recupera Acerbi (che a questo punto spera di esserci lunedì con la sua ex Lazio), ma non potrà contare nemmeno sull'esterno neerlandese vittima di influenza. A complicare la situazione tra difesa e corsie esterne, considerando l'infortunio di Pavard e Palacios fuori lista UEFA, ci si è messo anche un affaticamento per Buchanan, comunque salito sull'aereo con i compagni. Quindi scelte obbligate: Bisseck-De Vrij-Bastoni davanti a Sommer e Darmian-Carlos Augusto sulle fasce, con Dimarco inizialmente in panchina. Scalpitano Frattesi e Zielinski, pronti a partire dall'inizio come Taremi. Per far coppia con l'iraniano, Thuram sembra in vantaggio su Lautaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

LEVERKUSEN (3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Tella.

Panchina: Kovar, Lomb, Hawighorst, Belocian, Mukiele, Arthur, Aleix Garcia, Terrier, Onyeka, Stepanov, Schick.

Allenatore: Xabi Alonso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Boniface, Hofmann, Adli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Panchina: Martinez, Calligaris, Aidoo, Dimarco, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Barella, Arnautovic, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Pavard, Acerbi, Dumfries.

ARBITRO: Vincic.

Assistenti: Klancnik e Kovacic.

Quarto ufficiale: Jug.

Var: Borosak (Van Boekel).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!